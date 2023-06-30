Познера позвали вернуться на ТВ – но при одном условии

Журналисту сделали интересное предложение

Владимир Познер, который после начала российской спецоперации пропал практически отовсюду, может вернуться на российское телевидение. Его медийное поведение не вызывало у россиян особого негодования, поэтому ведущий сумел сохранить свое рабочее место. Однако, даже несмотря на это, снова выпускать его в эфир нужно только при одном условии, считает экс-депутат Роман Худяков.

По его словам, не так давно Познер высказал общественную поддержку происходящему в России. На конференции он жестко высказывался о западных журналистах, которые освещают конфликт. Также, по слухам, ведущий остался жить в Москве, хотя у него имеются гражданства Франции и США.

"Сейчас очень большая нехватка толковых журналистов, которые могли бы через свои каналы доносить истину до коллег из других стран", – говорит Худяков.

Он считает, что если Познер будет заниматься именно этим, то на федеральных каналах его встретят с распростертыми объятиями. Но поменять формат его передачи все же придется.