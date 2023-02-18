Познер прервал молчание после старта спецоперации

Познер прервал молчание после старта спецоперации
Владимир Познер. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Журналист почти год отказывался комментировать резонансные события

После старта специальной военной операции по демилитаризации украинского государства знаменитый российский журналист Владимир Познер ушел в глубокое молчание. Телеведущий никак не комментировал происходящее, предпочитая держать язык за зубами. Однако сегодня, 18 февраля, Познер наконец-то прервал молчание.

Судя по всему, журналист опасался высказывать свое мнение по поводу резонансных событий, происходящих на международной арене. Однако он все же нашел для себя возможность заговорить. Ведущий прокомментировал сенсационное расследование американского журналиста Сеймура Херша, который указал на доказательства причастности вашингтонской администрации к террористическим атакам на российские газовые магистрали "Северные потоки".

Познер подчеркнул, что дыма без огня не бывает. По мнению Владимира Владимировича, у американского расследователя есть основания делать выводы о преступных действиях США.

Телеведущий напомнил, что Херш обладает безукоризненной репутацией и считается одним из самых неподкупных журналистов. Именно поэтому его словам можно доверять.

"Когда такой профессионал высказывает такие вещи, надо полагать, что у него есть на это основания", – поделился своим мнением телеведущий.

Ранее Познер никак не комментировал события, прямо или косвенно связанные с российской спецоперацией.

Источник: Сайт Владимира Познера ✓ Надежный источник
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