Певица сделала громкое заявление

Народная артистка Латвии Лайма Вайкуле, которая всегда пользовалась любовью и уважением в России и смогла заработать многомиллионное состояние именно в нашей стране, после начала СВО начала проявлять невероятного уровня русофобию, переплюнув многих других беглых коллег по цеху.

Заявления певицы взывают омерзение даже у тех людей, которые когда-то любили ее и восхищались творчеством. Так, звезда уверена, что россияне должны жить в постоянном страхе, опасаясь начала полномасштабных боевых действий на территории нашей страны.

Кому конкретно Лайма Вайкуле предлагает напасть на ядерную державу, остается загадкой. Меж тем, артистка изобразила искреннее удивление тому, что специальная военная операция проходит на Украине. Она полагает, что боевые действия должны перейти на территорию России.

"Я почти уверена, что это произойдет", – заключила Лайма Вайкуле.

Видимо, без настолько громких заявлений украинские журналисты не согласились бы взять интервью у растерявшей популярность певицы. Фрагменты записи сегодня активно распространяются в соцсетях и вызывают гнев у простых людей.

К слову, Лайма Вайкуле в этом же интервью призвала российского лидера Владимира Путина отказаться от СВО, то есть по сути бросить мирных жителей освобожденных территорий на произвол преступного киевского режима.

Кстати, Украина и так пытается атаковать, в том числе, гражданскую инфраструктуру и мирных жителей на территории России. Благо, ПВО не дает мечтам Лаймы Вайкуле осуществиться.