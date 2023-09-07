Целились в главный штаб СВО: что известно о новой атаке на Россию

Украинцы запустили несколько беспилотников

За минувшую ночь три российских региона подверглись атакам БПЛА. Это Московская, Брянская и Ростовская область. Самые значительные разрушения были зафиксированы в Ростове-на-Дону.

Как сообщают местные власти, беспилотник был сбит средствами ПВО и упал в центре города. Своей точки назначения он не достиг – вероятно, украинцы целились в штаб ЮФО, который считается главным штабом СВО на Украине. Очевидцы в соцсетях поделились кадрами, на которых дрон был подорван.

БПЛА приземлился неподалеку от здания штаба – через два квартала, в месте, где находится жилой дом. В результате взрыва в нем повыбивало окна и даже двери, есть незначительные повреждения фасада. Также ранения получил один человек, у него порезаны ноги, но от госпитализации мужчина отказался.

Местный житель рассказал телеканалу "360" о двух взрывах в центре Ростова-на-Дону. Первый от сбитого дрона, а второй от взорвавшегося газового балона в автомобиле в районе падения.

Местные власти приняли решение перекрыть улицу для проезда, пока не проведут все необходимые работы. Жителям поврежденного дома в случае необходимости предложат жилье в маневренном фонде.

Отдельно в Ростовской области после атаки БПЛА пострадал нежилой частный дом в центре Батайска. Аппарат был сбит на подлете к Ростову-на-Дону.

Три беспилотника удалось сбить на подлете к Брянску. Однако пострадали автомобили в районе ж/д вокзала, а также само здание – в нем выбило стекла, сообщает "Свободная пресса". Другой дрон сбили в Раменском городском округе, взрыв повредил окна многоэтажки.

Ранее Сергей Собянин сообщал о сбитом в Тверской области беспилотнике.