Курс рубля
- Раскрыт серьезный удар по России из-за ослабления курса рубля
- Россияне неожиданно отреагировали на обвал рубля
- Рублю предрекли новый обвал: все отразится на простых россиянах
896 новости
Еще один беспилотник был сбит силами ПВО в Тверской области, на подлете к Москве. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
По его словам, беспилотник уничтожен в районе Завидово. Жертв и разрушений, подчеркнул градоначальник, нет.
Ранее силы ПВО уничтожили еще один БПЛА в Московской области, в Истринском районе. В результате падения обломков беспилотника поврежден бытовой объект. Оперативные службы уже работают над устранением последствий.
Теперь Анкара готова доставить все до Африки в лучшем виде