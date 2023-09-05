Собянин сообщил о сбитом в Тверской области беспилотнике

Жертв и разрушений нет

Еще один беспилотник был сбит силами ПВО в Тверской области, на подлете к Москве. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, беспилотник уничтожен в районе Завидово. Жертв и разрушений, подчеркнул градоначальник, нет.

Ранее силы ПВО уничтожили еще один БПЛА в Московской области, в Истринском районе. В результате падения обломков беспилотника поврежден бытовой объект. Оперативные службы уже работают над устранением последствий.







