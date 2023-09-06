Россия устроила "сюрприз" Блинкену перед визитом в Киев

Город подвергся массовому обстрелу

Украинская сторона заявила, что ранним утром в Киеве прозвучали десятки взрывов. Часть из них связана с работой систем ПВО, которые отражали атаки на город. При этом некоторые ракеты все же попали по целям.

Столичные власти утверждают, что всего было зафиксировано 33 снаряда, направлявшихся в сторону Киева. По данным Воздушных сил Украины, сбить смогли только 23 ракеты. Администрация, напротив, заявляет, что атака была полностью отражена.

Как заявил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко, ВС РФ использовали ракеты Х-101, Х-555, Х-55 и другие. Он уверяет, что жертв и разрушений нет, вопреки снимкам с ликвидацией последствий прилетов, где утверждается, что удар пришелся по "промышленному объекту".

Российские военные паблики указывают, что Россия ударила по объектам одной из воинских частей и позиционному району ЗРК С-300. Как передавало "Радио 1", один из взрывов прозвучал в районе аэропорта Жуляны.

Воздушную тревогу объявили в Киеве примерно в 04:42 по местному времени, сообщает телеканал "360". Сирены зазвучали еще в 22 областях страны.

Ранее стало известно, что американский госсекретарь Энтони Блинкен решил приехать в украинскую столицу с официальным визитом, хотя США эту информацию подтверждать отказывались. Утром, 6 сентября, украинские СМИ объявили о приезде чиновника в Киев, поэтому обстрелы можно рассматривать как "сюрприз" Блинкену перед визитом.