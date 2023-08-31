Кремль ответил Киеву на обвинения в "голоде" после зернового ультиматума

Кремль ответил Киеву на обвинения в "голоде" после зернового ультиматума
Дмитрий Песков. Фото: Petrov Sergey/www.globallookpress.com
В Москве напомнили, кто воровал у Африки продовольственное сырье

Обвинения украинской администрации в адрес России, в которых утверждается, что Москва якобы намеренно занимается созданием угрозы голода в африканских странах для провоцирования новых миграционных волн, совершенно беспочвенны. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента России уточнил, что Киев всего лишь искажает реальность. В действительности ситуация с зерном в Африке не имеет российского происхождения – напротив, Москва пытается добиться от Запада выполнения ее условий в рамках зерновой сделки. Одно из них – целевая доставка сырья в страны Африки. Однако зерно по совершенно загадочным причинам оседает в Европе.

Однако, несмотря на тщетное продление зернового соглашения, указал Песков, Россия продолжает ответственно работать в направлении экспорта зерна в бедные страны на безвозмездной основе.

Более того, добавил чиновник, РФ является крайне серьезным и ответственным поставщиком зерновых, несмотря на препятствия, которые создают ей европейским государства с Соединенным Штатами, налагая совершенно нелегитимные ограничения.

Между тем Киев пытается не только задеть Москву за счет громогласных политических обвинений в голоде, но и совершает теракты в отношении гражданского населения России. По информации "Пятого канала", ФСБ пресекла деятельность диверсантов, которые готовили под Брянском теракты.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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