Запад признал победу России после зернового ультиматума

Запад признал победу России после зернового ультиматума
Владимир Путин. Фото: Alexander Kazakov/Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Москва остается ведущим экспортером зерна в мире

Лидерство России на зерновом рынке остается неоспоримым, невзирая на возникшие проблемы с судоходством в водах Черного моря. На Западе подчеркивают, что Москва видит перед собой достаточно хорошие перспективы в зерновом экспорте на фоне высокого урожая пшеницы, который фиксируется уже второй год.

Как пишет Figaro, с 2023 по 2024-й годы на зерновом рынке Россия продолжит доминировать. Этот фактор остается неукоснительным, несмотря на возникшие сложности из-за рисков с проходом судов в Черном море.

Западные аналитики отмечают, что доминирование Москвы в зерновой отрасли "просто необходимо", если учитывать турбулентность спроса и предложения в глобальном рынке.

Отчет Минсельхоза Соединенных Штатов гласит, что поставки пшеницы в мире упадут на 3 млн тонн при сокращении запасов. Это позволит России укрепить позиции ведущего экспортера. Экспорт Москвы в отрасли составляет 23%.

Нужно также принимать во внимание следующий фактор: Россия давно зарекомендовала себя как устойчивого и стабильного экспортера пшеницы, которая продается за невысокую цену. При этом РФ расширяет потенциал поставок.

До этого сообщалось о недовольстве Вашингтона растущей ролью Москвы на мировом продовольственном рынке.

Источник: Figaro ✓ Надежный источник
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