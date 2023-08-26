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Лидерство России на зерновом рынке остается неоспоримым, невзирая на возникшие проблемы с судоходством в водах Черного моря. На Западе подчеркивают, что Москва видит перед собой достаточно хорошие перспективы в зерновом экспорте на фоне высокого урожая пшеницы, который фиксируется уже второй год.
Как пишет Figaro, с 2023 по 2024-й годы на зерновом рынке Россия продолжит доминировать. Этот фактор остается неукоснительным, несмотря на возникшие сложности из-за рисков с проходом судов в Черном море.
Западные аналитики отмечают, что доминирование Москвы в зерновой отрасли "просто необходимо", если учитывать турбулентность спроса и предложения в глобальном рынке.
Отчет Минсельхоза Соединенных Штатов гласит, что поставки пшеницы в мире упадут на 3 млн тонн при сокращении запасов. Это позволит России укрепить позиции ведущего экспортера. Экспорт Москвы в отрасли составляет 23%.
Нужно также принимать во внимание следующий фактор: Россия давно зарекомендовала себя как устойчивого и стабильного экспортера пшеницы, которая продается за невысокую цену. При этом РФ расширяет потенциал поставок.
До этого сообщалось о недовольстве Вашингтона растущей ролью Москвы на мировом продовольственном рынке.
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