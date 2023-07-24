США в бешенстве из-за небывалого урожая пшеницы в России

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Американское издание Bloomberg сообщает, что по всему миру огромные сельскохозяйственные проблемы, которые могут привести к дефициту продовольствия. Основными причинами называют сильную жару, которая портит урожай, отказ Индии от поставок риса на международный рынок и выход России из зерновой сделки.
В США в бешенстве из-за решения российской стороны, поскольку, согласно прогнозам аналитиков, сама страна с серьезными проблемами не столкнется – российские аграрии ожидают небывалого урожая пшеницы в этом году.
На этом фоне экономисты прогнозируют, что инфляция в Америке может снова пойти вверх после недавней стабилизации продовольственных цен. Эксперты отмечают, что сейчас в Южной Европе стоит небывалая жара, из-за чего коровы отказываются давать молоко и портятся помидоры.
Единственная надежда американцев – это Бразилия, где удалось вырастить рекордный урожай сои и кукурузы.
Ранее Владимир Путин рассказал, почему Москва отказалась от продуктовой сделки. По словам президента, Запад не выполнил ни одного обязательства перед Россией в рамках договоренности, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
Как ранее указывало "Утро.ру", Россия могла не просто так отказаться от черноморской инициативы. В действительности у главы государства есть хитрый план, который поможет стране расширить экспорт зерновых и вытеснить с рынка Украину.
Россия только выиграет от решения властей