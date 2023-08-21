Самый важный продукт в России взлетит в цене уже осенью - СМИ

Минсельхоз все отрицает

Осенью 2023 года планируется повышение цен на хлеб на 10 процентов – из-за выхода Российской Федерации из зернового соглашения с Турцией и Украиной, санкционного давления Запада и обвала национальной валюты, указывает Baza, ссылаясь на ряд источников из отрасли.

После новости об отказе Москвы продлевать зерновое соглашение мировой и российский рынок в частности повысили стоимость хлеба – закупка зерна и муки для производителей теперь обходится на 20 процентов выше, чем ранее.

А обвал рубля с санкционными мерами Евросоюза и Соединенных Штатов стали причиной подорожания обслуживания оборудования иностранного производства. Отечественные производители, как оказалось, закупают солод и добавки за пределами России – они подорожали на треть.

Отмечается, что сотрудники также не желают работать на производстве с сохранением прежних уровней заработной платы. В итоге кадровый вопрос оказался проблемным. Логистика также выросла в цене.

Позднее на новость отреагировал Минсельхоз – в министерстве сообщили, что приведенные данные не соответствуют действительности, так как цена на хлеб в 2023 году не превысит общий уровень инфляции.