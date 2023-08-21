Самый важный продукт в России взлетит в цене уже осенью - СМИ

Самый важный продукт в России взлетит в цене уже осенью - СМИ
Galina Barbieri/www.globallookpress.com
Минсельхоз все отрицает

Осенью 2023 года планируется повышение цен на хлеб на 10 процентов – из-за выхода Российской Федерации из зернового соглашения с Турцией и Украиной, санкционного давления Запада и обвала национальной валюты, указывает Baza, ссылаясь на ряд источников из отрасли.

После новости об отказе Москвы продлевать зерновое соглашение мировой и российский рынок в частности повысили стоимость хлеба – закупка зерна и муки для производителей теперь обходится на 20 процентов выше, чем ранее.

А обвал рубля с санкционными мерами Евросоюза и Соединенных Штатов стали причиной подорожания обслуживания оборудования иностранного производства. Отечественные производители, как оказалось, закупают солод и добавки за пределами России – они подорожали на треть.

Отмечается, что сотрудники также не желают работать на производстве с сохранением прежних уровней заработной платы. В итоге кадровый вопрос оказался проблемным. Логистика также выросла в цене.

Позднее на новость отреагировал Минсельхоз – в министерстве сообщили, что приведенные данные не соответствуют действительности, так как цена на хлеб в 2023 году не превысит общий уровень инфляции.

Источник: Baza ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

Что Запад готовит за спиной Украины

Контрудар ВСУ фактически провалился

Германия нанесла подлый удар по владельцам иномарок

Введены серьезные ограничения

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей