Один популярный продукт взлетит в цене: россиянам назвали причину

Производители ссылаются на трудности с логистикой и подорожавшее сырье

Российские призводители намерены задрать цены на индейку, ссылаясь на рост стоимости оборудования, подорожание логистики и упаковочных материалов, а также высокую внутреннюю конкуренцию на рынке труда. Так, отпускные цены на продукцию одного из популярных отечественных брендов с сентября вырастут на 6,5%.

Однако бесспорным лидером по росту цен в сегменте остается куриное мясо, подорожавшее в розницу с декабря 2022 года более чем на 11 процентов (практически дойдя до уровня в 200 рублей за килограмм). Средняя стоимость индейки в июне текущего года за 1 килограмм составила 446 рублей.

В Минсельхозе уже отреагировали на решение производителей, обтекаемо заявив, что подорожание стало следствием растущего спроса, сезонности и роста издержек со стороны производителей. А производство мясо из индейки лишь говорит об интенсивном росте отечественного птицеводства.

Ранее сообщалось, что в скором времени в "деликатесы" может перекочевать такой базовый продукт, как гречневая крупа. Аналитики на рынке предупреждают о завершении посевного сезона, девальвации российской валюты и росте экспортов продукта, что в совокупности неизбежно станет причиной подорожания гречи.