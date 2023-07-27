Продовольствие продолжает дорожать

Совсем скоро такой базовый и необходимый в каждом доме продукт как гречневая крупа снова станет деликатесом. Причинами того, что она взлетит в цене, аналитики называют конец пассивного сезона, девальвацию рубля, а также увеличившиеся объемы ее экспорта.

Именно поэтому эксперты, которых и опросили журналисты предсказывают, что стоимость ее вырастет на, примерно, 10 процентов. По их словам, первые незначительные подорожания, сообщает портал "Радио 1", уже заметны в продуктовых магазинах. На этом фоне некоторые покупатели стараются набрать крупу впрок.



При этом торговые сети и компании-производители, у представителей которых пресса запросила комментарии, либо отмолчались, либо сообщили, что поставщики пока что не предупреждали их о грядущем повышении цен.

Минсельхоз также попытался всех успокоить. По словам ведомства, ситуация с ценами на крупы, в том числе и на рис, который также оказался в зоне риска, стабильна. Посевные площади стали еще больше, а не оставить россиян без доступных гречи и риса поможет запрет на экспорт.

А вот в США ситуация диаметрально противоположна: там, того и гляди, разразится продовольственный кризис. Кроме того, в Штатах может случиться еще и инфляция. До белого каления янки довела Россия своим выходом из зерновой сделки и, небывалым, как ранее сообщили на Утро.ру, урожаем пшеницы.

