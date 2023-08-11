Мясо и не только: россиянам объявили о массовом росте цен на продукты

Многие ринулись закупаться впрок

Экономическая ситуация в нашей стране оставляет желать лучшего. Российские власти делают все для того, чтобы выправить сложившееся положение дел, однако цены продолжают расти, как на дрожжах. Многие россияне столкнулись с тем, что не могут обеспечить себе комфортный уровень жизни при прежнем уровне зарплаты. К сожалению, пока позитивных перемен в этом вопросе не наблюдается.



Такой тревожной информацией с общественностью поделился опытный экономист Александр Сафонов. Эксперт заявил, что жизненно необходимые продукты могут подскочить в цене уже в сентябре. С началом осени походы в магазин грозят стать еще более затратными.



Отмечается, что в нашей стране уже заметно выросли цены на чай, кофе и кондитерские изделия. Ценники подскочили примерно на 10%, но это не предел, утверждает аналитик. С сентября продукты станут еще дороже.



Сафонов пояснил, что обесценивание рубля по отношению к иностранной валюте станет причиной повышения инфляционных показателей, которое для обычных граждан выльется в резкое подорожание продуктовой корзины.



По прогнозам эксперта, серьезно подорожают такие фрукты, как бананы, виноград, яблоки. Также подскочит в цене мясо говядины и другие продукты. На фоне таких тревожных вестей некоторые россияне уже кинулись закупаться впрок.



К слову, ранее "Утро.ру" рассказывало о возможном подорожании популярных лекарств.

