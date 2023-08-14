Минпромторг выступил против "честных цен" в магазинах

В министерстве раскритиковали новый законопроект

Недавно в нижней палате российского парламента был представлен законопроект о так называемой "честной цене". Документ в случае принятия обязал бы предприятия торговли указывать на ценниках стоимость стандартных единиц меры – одного килограмма и одного литра продукции. Однако в Минпромторге идею не оценили.

Министерство выступило против инициативы народных избранников о "честных ценах" в магазинах. Об этом сообщает газета "Известия". В ведомстве раскритиковали законопроект и привели свои доводы.

Первый аргумент Минпромторга заключается в том, что торговые сети понесут серьезные финансовые потери при пересчете ценников, уточняет телеканал "360".

Кроме того, в профильном ведомстве уверены, что некоторые товары и вовсе не нуждаются в ценах за килограмм или литр. Речь идет о кофе, чае, жвачке, конфетах и чипсах. Об этом сообщает портал URA.RU.

Действительно, законопроект о "честных ценах" в нынешнем виде предполагает стандартный подход ко всем продуктам. По данным RT, в Минпромторге полагают, что документ нуждается в переработке.

К слову, актуальность потенциального закона заключается в том, что многие производители сегодня, действительно, манипулируют с тарой. Снижая объем продукции на 100-200 грамм, они не меняют старую цену за килограмм или литр.

Напомним, ранее россиянам объявили о массовом росте цен на продукты.