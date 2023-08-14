Минпромторг выступил против "честных цен" в магазинах

Минпромторг выступил против "честных цен" в магазинах
Фото: pixabay.com
В министерстве раскритиковали новый законопроект

Недавно в нижней палате российского парламента был представлен законопроект о так называемой "честной цене". Документ в случае принятия обязал бы предприятия торговли указывать на ценниках стоимость стандартных единиц меры – одного килограмма и одного литра продукции. Однако в Минпромторге идею не оценили.

Министерство выступило против инициативы народных избранников о "честных ценах" в магазинах. Об этом сообщает газета "Известия". В ведомстве раскритиковали законопроект и привели свои доводы.

Первый аргумент Минпромторга заключается в том, что торговые сети понесут серьезные финансовые потери при пересчете ценников, уточняет телеканал "360".

Кроме того, в профильном ведомстве уверены, что некоторые товары и вовсе не нуждаются в ценах за килограмм или литр. Речь идет о кофе, чае, жвачке, конфетах и чипсах. Об этом сообщает портал URA.RU.

Действительно, законопроект о "честных ценах" в нынешнем виде предполагает стандартный подход ко всем продуктам. По данным RT, в Минпромторге полагают, что документ нуждается в переработке.

К слову, актуальность потенциального закона заключается в том, что многие производители сегодня, действительно, манипулируют с тарой. Снижая объем продукции на 100-200 грамм, они не меняют старую цену за килограмм или литр.

Напомним, ранее россиянам объявили о массовом росте цен на продукты.

Источник: Известия ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

Чем опасны сбитые в Крыму украинские ракеты: ответ военного

ВСУ смогли модифицировать старые советские снаряды

Military Watch: Россия ударила по позициям ВСУ "уникальным оружием"

На Западе под впечатлением после смертоносной атаки

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей