Минпромторг выступил против "честных цен" в магазинах

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Недавно в нижней палате российского парламента был представлен законопроект о так называемой "честной цене". Документ в случае принятия обязал бы предприятия торговли указывать на ценниках стоимость стандартных единиц меры – одного килограмма и одного литра продукции. Однако в Минпромторге идею не оценили.
Министерство выступило против инициативы народных избранников о "честных ценах" в магазинах. Об этом сообщает газета "Известия". В ведомстве раскритиковали законопроект и привели свои доводы.
Первый аргумент Минпромторга заключается в том, что торговые сети понесут серьезные финансовые потери при пересчете ценников, уточняет телеканал "360".
Кроме того, в профильном ведомстве уверены, что некоторые товары и вовсе не нуждаются в ценах за килограмм или литр. Речь идет о кофе, чае, жвачке, конфетах и чипсах. Об этом сообщает портал URA.RU.
Действительно, законопроект о "честных ценах" в нынешнем виде предполагает стандартный подход ко всем продуктам. По данным RT, в Минпромторге полагают, что документ нуждается в переработке.
К слову, актуальность потенциального закона заключается в том, что многие производители сегодня, действительно, манипулируют с тарой. Снижая объем продукции на 100-200 грамм, они не меняют старую цену за килограмм или литр.
Напомним, ранее россиянам объявили о массовом росте цен на продукты.
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