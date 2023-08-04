300 миллиардов: Путин заставит олигархов платить по счетам

Купным компаниям придется делиться

В начале следующего вступит в силу закон, обязывающий компании выплачивать в пользу бюджета дополнительный налог на сверхприбыль. Соответствующую бумагу подписал российский лидер Владимир Путин.

Фактически глава государства решил заставить олигархов, разбогатевших за счет простых граждан, платить по счетам. Авторы закона полагают, что суммарно властям удастся привлечь порядка трех сотен миллиардов рублей. Данные средства можно перенаправить, например, на социальные нужды.

Согласно закону, дополнительной будет считаться сумма прибыли компании за 2021-2022 год, превышающая аналогичный экономический показатель за период 2018-2019 годов. Владимир Путин подписал документ, который устанавливает налог в размере одной десятой части от вышеуказанной суммы.

По данным интернет-издания "Подмосковье сегодня", у налогоплательщиков при определенных условиях появится возможность снизить процентирую ставку вдвое. Пять процентов смогут заплатить компании, перечислившие обеспечительный платеж в установленные сроки.

При этом Владимир Путин, подписав закон, освободил некоторые компании от налога на сверхприбыль. К примеру, нефтегазовая отрасль страны уже обязана делать дополнительные выплаты в бюджет по иным основаниям.