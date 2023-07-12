Курс рубля нанесет удар по простым россиянам – эксперты

Рост цен ожидают уже к концу июля

Падение российской валюты на международных рынках обязательно отразится на российских покупателях, считают экономические эксперты. Согласно их расчетам, каждые 10%, на которые опускается курс рубля, приводят к росту потребительских цен на 1%. Хотя есть позиции, у которых связь с котировками более тесная.

Независимый инвестиционный советник Юлия Кузнецова отмечает, что в первую очередь удар почувствуют на себе простые россияне. Купить заграничные фрукты и овощи станет сложнее из-за роста цен. По ее прогнозам, дорожать все начнет уже в конце июля.

"Если произойдет хоть какое-то изменение цены на товары, то автоматически и другие, уже российские производители также будут повышать цены", – поделилиась она в беседе с gazetametro.ru.

Экономист Юрий Ляндау считает, что, помимо продуктов, в цене вырастет и одежда, бытовая техника и электроника. Импортные лекарства тоже станут дороже, но это произойдет медленнее из-за наличия запасов продукции на складах.