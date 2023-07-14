Инфляция ускорилась: Центробанк сделал предупреждение для россиян

Стабилизировать ситуацию помогла сезонность

По итогам июня инфляция в России ускорилась до 3,25%. С таким предупреждением выступил Центробанк, подчеркнув, что взлет цен найдет отражение как в непродовольственных, так и продовольственных товарах.

Еще в мае годовая значения годовой инфляции достигали 2,51%. Стабилизировать рост цен на продукты помогло сезонное падение стоимости фруктов и овощей – это коснулось помидоров, лука, бананов, капусты и огурцов. Однако были позиции, которые существенно подорожали. К примеру, картофель, морковь, свекла и лимоны.

Упала стоимость яиц и гречки, а также подсолнечного масла и овсянки. Немного дешевле стали растворимый кофе, молоко, фасоль и шоколад. И хотя по ряду позиций тенденция благоприятная, ЦБ все же сделал предупреждение для россиян – стоимость услуг в стране остается на высоком уровне. Годовой прирост цен в этом сегменте особо не изменился, но ускорилась инфляция в категории товаров и услуг с волатильной ценовой динамикой. Именно с ними связана большая часть ускорения месячного роста потребительских цен.