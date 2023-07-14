Инфляция ускорилась: Центробанк сделал предупреждение для россиян

Инфляция ускорилась: Центробанк сделал предупреждение для россиян
Фото: Alexander Legky/Global Look Press/www.globallookpress.com
Стабилизировать ситуацию помогла сезонность

По итогам июня инфляция в России ускорилась до 3,25%. С таким предупреждением выступил Центробанк, подчеркнув, что взлет цен найдет отражение как в непродовольственных, так и продовольственных товарах.

Еще в мае годовая значения годовой инфляции достигали 2,51%. Стабилизировать рост цен на продукты помогло сезонное падение стоимости фруктов и овощей – это коснулось помидоров, лука, бананов, капусты и огурцов. Однако были позиции, которые существенно подорожали. К примеру, картофель, морковь, свекла и лимоны.

Упала стоимость яиц и гречки, а также подсолнечного масла и овсянки. Немного дешевле стали растворимый кофе, молоко, фасоль и шоколад. И хотя по ряду позиций тенденция благоприятная, ЦБ все же сделал предупреждение для россиян – стоимость услуг в стране остается на высоком уровне. Годовой прирост цен в этом сегменте особо не изменился, но ускорилась инфляция в категории товаров и услуг с волатильной ценовой динамикой. Именно с ними связана большая часть ускорения месячного роста потребительских цен.

Источник: Центробанк РФ ✓ Надежный источник
новости партнеров

"Это вам дорого обойдется": Путин сорвал овации шуткой о жене

Президент решил высказаться

Шикарные пляжи и дешевая еда: названа главная альтернатива Турции и Египту

В этом году туристам из РФ распахнули двери еще несколько стран

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей