Цены на продукты в супермаркетах Узбекистана шокировали россиян

Такого наши еще не видели

В последнее время туристы из России стали чаще путешествовать по странам СНГ и открывать для себя ранее не изведанные места. Так, недавно среди россиян стал популярен Узбекистан. Многие открыли для себя там много нового и удивительного, порой даже странного.

Туристка из России рассказала о своем опыте путешествия по Узбекистану. По словам женщины, особенно ее поразили некоторые продукты в местных супермаркетах.

Блогер Дзен-канала "Азия без фотошопа" отметила, что обожает узбекскую кухню, особенно путешественница любит узбекский плов. В один из дней блогер отправилась с другом местным жителем Алишером в продуктовый магазин.

Блогер решила сравнить продукты из супермаркета и с рынка в Узбекистане и была удивлена. Россиянку ошарашили консервы с готовым пловом, которые стояли в одном ряду с тушенкой. За банку с пловом моно отдать около двух долларов.

В заморозке путешественница заметила еще один удивительный продукт – манты с говядиной и бараниной, а также с тыквой, что тоже весьма сильно удивило ее. Кроме того, в замороженных продуктах россиянка встретила шурпу.

В колбасном отделе можно приобрести продолговатый брусок с надписью "Тандыр гушт". Это мясо, которое запекли по традиционному узбекскому рецепту. Стоимость лакомства девять долларов за килограмм. Также в молочном отделе можно найти "Катык". Это местный кефир.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что россияне массово скупают туры в экзотическую страну у океана.