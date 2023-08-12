Цены на продукты в супермаркетах Узбекистана шокировали россиян

Цены на продукты в супермаркетах Узбекистана шокировали россиян
Узбекистан. Фото: Maksim Konstantinov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Такого наши еще не видели

В последнее время туристы из России стали чаще путешествовать по странам СНГ и открывать для себя ранее не изведанные места. Так, недавно среди россиян стал популярен Узбекистан. Многие открыли для себя там много нового и удивительного, порой даже странного. 

Туристка из России рассказала о своем опыте путешествия по Узбекистану. По словам женщины, особенно ее поразили некоторые продукты в местных супермаркетах. 

Блогер Дзен-канала "Азия без фотошопа" отметила, что обожает узбекскую кухню, особенно путешественница любит узбекский плов. В один из дней блогер отправилась с другом местным жителем Алишером в продуктовый магазин. 

Блогер решила сравнить продукты из супермаркета и с рынка в Узбекистане и была удивлена. Россиянку ошарашили консервы с готовым пловом, которые стояли в одном ряду с тушенкой. За банку с пловом моно отдать около двух долларов. 

В заморозке путешественница заметила еще один удивительный продукт – манты с говядиной и бараниной, а также с тыквой, что тоже весьма сильно удивило ее. Кроме того, в замороженных продуктах россиянка встретила шурпу. 

В колбасном отделе можно приобрести продолговатый брусок с надписью "Тандыр гушт". Это мясо, которое запекли по традиционному узбекскому рецепту. Стоимость лакомства девять долларов за килограмм. Также в молочном отделе можно найти "Катык". Это местный кефир.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что россияне массово скупают туры в экзотическую страну у океана. 

Источник: "Глас" ✓ Надежный источник
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