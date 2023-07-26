Певица изо всех сил старалась заслужить презрение россиян

Все события в жизни, рассуждают философы, разворачиваются по спирали. Ровно так, уверены некоторые, произошло в жизни оскандалившейся певицы Наргиз Закировой.

Уроженка Узбекистана когда-то отправилась в Америку за мечтой, однако раз за разом пела перед посетителями кафешек. Много лет спустя она волею судьбы попала в Россию, где под крылом Максима Фадеева певицу и ждал ее звездный час. Увы, возможностью этой она разумно не воспользовалась, и, после жесткой критики СВО, была лишена права посещать нашу страну в ближайшие 50 лет.

Теперь же, утверждает журналист ВГТРК Валентин Богданов, Наргиз Закирова вынуждена для заработка вновь петь в ресторанах. Наткнулся он на афишу певицы, где как раз и анонсировался такой концерт. Вот, он, справедливый итог всего конфликта, который затеяла обладательница острого языка.



"Наргиз Закирова когда-то начинала карьеру в американских ресторанах, а теперь заканчивает в узбекских", – колко подметил представитель прессы, чем буквально раскатал опустившуюся до кафешек певицу.

К слову, мало кто удержится от того, чтобы промолчать в адрес Наргиз Закировой. Особенно после скандала с Фадеевым, в ходе развития которого она даже назвала бывшего наставника "сатаной" и не забыла упомянуть слухи о том, что он, якобы, был виновен в смерти бывшей подопечной.

