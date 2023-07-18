"Вплоть до физической расправы": Наргиз решила отомстить Фадееву

Продюсер, по ее словам, опасный человек

Громкий скандал между Максимом Фадеевым и его бывшей подопечной Наргиз Закировой продолжает раскручиваться. Каждый из его участников раз за разом подливает масла в огонь, озвучивая все новые нелицеприятные факты о некогда близком человеке.

Теперь, судя по всему, настал черед Наргиз, которая решила отомстить Фадееву. Она дала обширное интервью, в котором рассказала обо всех скелетах в шкафу своего экс-босса. Без шуток: по словам Закировой, не обошлось и без реального скелета: якобы виноват он в смерти певицы Груи, с которой работал когда-то.

"Я слышала от многих людей, что он расправляется с бывшими артистами вплоть до физической расправы", – заявила Наргиз о Максиме Фадееве.

Поделилась узбекская артистка и другими откровениями. По ее словам, продюсер – само воплощение коварства, имеющее отработанную методику избавления от ненужных ему подопечных. Дальше – больше: некоторые певицы якобы могут рассказать о пережитом сексуальном насилии, а каждый член российского шоу-бизнеса боится Фадеева как огня.

"Беги от него, он сатана", – припомнила Наргиз слова Сосо Павлиашвили, который якобы отговаривал ее от работы с Максимом Фадеевым.

Впрочем, вряд ли ее словам поверят широкие массы: она не смогла привести ни одного факта, которым смогла бы доказать правдивость своих громких заявлений. Известно только одно: на своего бывшего руководителя Наргиз ужасно зла, поэтому, даже не смотря на запрет от Максима Фадеева, продолжает исполнять песни его авторства на своих концертах.

