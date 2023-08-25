Ждать недолго: когда в России рухнут цены на квартиры

Жилищный рынок ведет себя так, что у него может не остаться альтернатив

Спрос на жилье в России продолжает расти вверх – дорожают и квартиры, и ипотечное кредитование. Несмотря на драконовские цены, в стране прогнозируют рекорд двухлетней давности по суммарной выдаче ипотеки – 5,7 триллиона рублей. Центробанк утверждает, что за первое полугодие выдача ипотеки поднялась в полтора раза.

Ключевой драйвер жилищного рынка – льготное кредитование под 8 процентов, на которое приходится практически половина кредитов. При этом в России растет цена на квадратный метр. За три года она поднялась в 1,6 раза.

По словам финансового аналитика Олега Репченко, все, кто могли, уже обзавелись квартирой. Львиная доля на ипотечном рынке приобретена в 2022 году, когда еще были живы ставки "под 0". У людей еще оставались накопления и, как следствие, способность вложиться в недвижимость.

Теперь же приходится говорить об истощении спроса. Учитывая, что доллар достиг 100 рублей и выше, в сентябре следует ожидать "последний выхлоп" платежеспособного спроса. С 1 октября уже будут действовать новые ограничительные меры Центробанка по первоначальному взносу. С тех пор прежних условий для оформления ипотеки не будет.

"Спрос, который подогревался новостями о завершении льгот, может рассосаться. И цены могут поползти вниз", – высказался эксперт.

Ранее "Утро" рассказывало в подробностях о новых правилах ЦБ по выдаче ипотеки.