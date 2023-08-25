Ждать недолго: когда в России рухнут цены на квартиры

Ждать недолго: когда в России рухнут цены на квартиры
Maksim Konstantinov/www.globallookpress.com
Жилищный рынок ведет себя так, что у него может не остаться альтернатив

Спрос на жилье в России продолжает расти вверх – дорожают и квартиры, и ипотечное кредитование. Несмотря на драконовские цены, в стране прогнозируют рекорд двухлетней давности по суммарной выдаче ипотеки – 5,7 триллиона рублей. Центробанк утверждает, что за первое полугодие выдача ипотеки поднялась в полтора раза.

Ключевой драйвер жилищного рынка – льготное кредитование под 8 процентов, на которое приходится практически половина кредитов. При этом в России растет цена на квадратный метр. За три года она поднялась в 1,6 раза.

По словам финансового аналитика Олега Репченко, все, кто могли, уже обзавелись квартирой. Львиная доля на ипотечном рынке приобретена в 2022 году, когда еще были живы ставки "под 0". У людей еще оставались накопления и, как следствие, способность вложиться в недвижимость.

Теперь же приходится говорить об истощении спроса. Учитывая, что доллар достиг 100 рублей и выше, в сентябре следует ожидать "последний выхлоп" платежеспособного спроса. С 1 октября уже будут действовать новые ограничительные меры Центробанка по первоначальному взносу. С тех пор прежних условий для оформления ипотеки не будет.

"Спрос, который подогревался новостями о завершении льгот, может рассосаться. И цены могут поползти вниз", – высказался эксперт.

Ранее "Утро" рассказывало в подробностях о новых правилах ЦБ по выдаче ипотеки.

Источник: Mail.ru ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

Новая наглость мобильных операторов взбесила россиян

Беспардонность компаний довела людей до крайних мер

Миллиард на помойку: Греция нагло плюнула в Россию

Антироссийская риторика захватывает Европу

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей