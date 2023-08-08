Компенсация 30%: семейные пары порадовали хорошими новостями

Россияне смогут быстрее купить собственное жилье

Каждый год в России рождаются тысячи новых семей. Однако далеко не у всех есть собственное жилье, и единственный реальный выход – аренда. А это, стоит отметить, удовольствие не из дешевых. Неудивительно, что жители нашей страны, отдающие крупные суммы за съем квартиры, не решаются обзаводиться детьми или не могут позволить себе откладывать деньги на ипотеку.

Для таких ячеек общества крупные риэлторские компании разработали инициативу, с которой уже успели обратиться в правительство РФ. Как пишет телеканал "360", в Кабмин поступило предложение предоставлять супружеским парам субсидию до 30% на аренду жилья. Портал URA.RU уточняет, что компенсировать траты на съемные "квадраты" смогут россияне, состоящие в браке больше трех лет. А происходить это будет за счет возврата ранее оплаченного подоходного налога или изменения размера налоговой ставки.

По данным "Радио 1", такое решение поспособствует росту рождаемости в России. К тому же, как считают авторы инициативы, супружеские пары смогут откладывать деньги на ипотеку, что в свою очередь положительно отразится на рынке новостроек.

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