С 1 августа россиян начнут массово выселять из квартир

Постоянное нарушение режима тишины может обернуться печальными последствиями

В российском законодательстве решили по-новому бороться с нарушителями правил проживания в многоквартирном доме. С 1 августа 2023 года в силу вступит мера, согласно которой самые недобросовестные жильцы могут быть выселены из собственных квартир.

К примеру, если человек многократно нарушал режим тишины – его облагают штрафом в размере 1,5 тыс рублей или 3 тыс рублей за повторное нарушение. Однако бывают такие жильцы, на которых административные меры не действуют, и они продолжают мешать своим соседям нормально жить.

В такой ситуации люди могут подать коллективное заявление в администрацию города – власти выносят нарушителю предостережение. И если после этого он так и не одумается, то в дальнейшем его вызывают в суд и принудительно выселяют из квартиры.

После этого жилье громкого соседа выставляют на торги, часть суммы возвращают владельцу, а часть изымают на возмещение судебных расходов и штрафов. Ожидается, что с августа российские суды массово начнут пользоваться такой практикой и выселять нарушителей общественного спокойствия из домов, если для того есть основания.