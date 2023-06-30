"Ипотечный пузырь" в России раздулся до невиданных значений

"Ипотечный пузырь" в России раздулся до невиданных значений
Maksim Konstantinov/www.globallookpress.com
Девелоперы радостно потирают ладони, попутно жалуясь на жизнь Центробанку

За май текущего года долги российского населения по ипотечному кредитованию дошли до уровня в 15,1 триллиона рублей, сообщает Центробанк. Речь идет о рекордном показателе за все время в истории современной России.

Приведенный показатель составляет порядка 10 процентов от ВВП на 2023-й год. Неизвестно, сколько еще будет раздуваться "ипотечный пузырь".

Несмотря на ограничения финансового регулятора, выдача жилищных ссуд на российском рынке выросла за месяц на три процента – до 157,8 тысячи кредитов. Значение является максимальным с конца 2022 года. Растет и объем ипотечного кредитования – оборот достиг показателя в 580,5 млрд рублей.

Параллельно растет ипотечный срок, который перевалил за 24 года. 

При всей чудовищности ситуации ипотека является для россиян единственным способом обзавестись собственным жильем. Купить квартиру без кредита могут позволить себе лишь пять процентов населения всей страны.


Источник: Прайм ✓ Надежный источник
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