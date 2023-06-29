Сколько россиян могут позволить себе квартиру без ипотеки

Экономическая ситуация в стране оставляет желать лучшего

Собственное жилье – мечта любого жителя страны, еще не успевшего обзавестись заветными квадратами. Однако сложное положение дел в сфере экономики не позволяет многим реализовать это желание.



Интернет-издание gazetametro.ru решило выяснить, какова доля российских граждан, которые могут обойтись без ипотечного кредитования при покупке жилья. Оказалось, что показатели в этом вопросе весьма скромные. Только 5% россиян способны на такую покупку.



В экспертном сообществе отдельно отмечают, что нестабильность ситуации в стране заставляет людей откладывать дорогостоящие приобретения. Поэтому рынок жилья находится не в самом лучшем состоянии.

