Сколько россиян могут позволить себе квартиру без ипотеки

Экономическая ситуация в стране оставляет желать лучшего

Собственное жилье – мечта любого жителя страны, еще не успевшего обзавестись заветными квадратами. Однако сложное положение дел в сфере экономики не позволяет многим реализовать это желание.

Интернет-издание gazetametro.ru решило выяснить, какова доля российских граждан, которые могут обойтись без ипотечного кредитования при покупке жилья. Оказалось, что показатели в этом вопросе весьма скромные. Только 5% россиян способны на такую покупку.

В экспертном сообществе отдельно отмечают, что нестабильность ситуации в стране заставляет людей откладывать дорогостоящие приобретения. Поэтому рынок жилья находится не в самом лучшем состоянии.

Источник: Metro ✓ Надежный источник
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