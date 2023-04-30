Центробанк решил похоронить ипотечный рынок

Центробанк решил похоронить ипотечный рынок
Alexander Legky/www.globallookpress.com
С 1 мая выгодных ставок больше не будет

С 1 мая 2023 года Центробанк вводит ужесточенные правила для выдачи ипотечного кредита – ЦБ повышает надбавку к коэффициентам риска по кредитам на приобретение жилья на первичном рынке по договорам долевого участия. Иными словами, минимальная ставка прекращает свое существование, указал экономист Николай Кузнецов. 

Минимальная ставка привлекала россиян к ипотечному кредитованию, которое сегодня является единственным способом приобретения жилья для среднестатистического населения. На долю этого инструмента приходилось около 75% всех сделок на рынке. Чем руководствуется Центробанк, осознавая этот факт – загадка для человечества. 

Экономист считает, что, кроме усложнения для девелоперов в реализации строящихся домов, такие меры снизят рост цен на первичном рынке. Конкуренция при сниженном спросе вырастет, застройщики найдут новые инструменты для стимулирования спроса – наступит гармония, ведь "добрый рынок" обеспечит россиян дешевым и качественным жильем. 

"Застройщикам придется изобретать какие-то новые инструменты для стимулирования граждан на покупку квартир именно у них", – полагает Кузнецов.

Однако действующие реалии неумолимы и говорят сами за себя: скорость подорожания цен на первичном рынке обгоняет рост стоимости доходов россиян. Кредитная нагрузка населения растет, а потому потеря работы ведет к отсутствию возможности для оплаты кредита. 

Источник: Прайм ✓ Надежный источник
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