С осени резко подорожает любимый фастфуд россиян

С осени резко подорожает любимый фастфуд россиян
Шаурма. Фото: Sergey Petrov/ news.ru/ Globallookpress.com
Один из главных страхов стал реальностью

Экономика России держится изо всех сил и неплохо справляется в непростых условиях санкций, импортозамещения и в целом заметных пертурбаций на мировой арене. Однако простые граждане все же ощущают на себе колебания курса рубля и другие перемены в жизни. Особенно остро вопрос стоит, когда речь заходит о подорожании товаров и продуктов. К сожалению, это неизбежно, считают специалисты. 

Эксперты прогнозируют в сентябре резкое подорожание цен на уличную еду в России. Речь идет о любимой миллионами россиян шаурме и другом фастфуде. По мнению знатоков, подорожание неизбежно и будет заметно ощутимо для кошельков россиян. 

Причиной такого подорожания называют рост цен на курятину. Так как этот вид мяса является основным ингридиентом для приготовления шаурмы, динамика цен очевидна. Кроме того, остальные ингредиенты тоже подорожают, так что окончательный ценник пока не ясен. Несколько торговых сетей уже анонсировали, что цены на шаурму у них увеличатся примерно на 10–15%.

Кроме того, осенью в России также подорожают и другие продукты питания, средства гигиены, техника, многие гаджеты и автомобили. 

Ранее "Утро.ру" писало о том, что Минпромторг выступил против "честных цен" на прилавках магазинов. 

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

"Его уберут": кто на Украине готов ликвидировать Зеленского

Положение лидера Незалежной становится шатким

Путин сделал заявление о кредитных долгах россиян

И отреагировал на слова главы ФССП, обвинившего население в собственных задолженностях

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей