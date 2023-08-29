С осени резко подорожает любимый фастфуд россиян

Один из главных страхов стал реальностью

Экономика России держится изо всех сил и неплохо справляется в непростых условиях санкций, импортозамещения и в целом заметных пертурбаций на мировой арене. Однако простые граждане все же ощущают на себе колебания курса рубля и другие перемены в жизни. Особенно остро вопрос стоит, когда речь заходит о подорожании товаров и продуктов. К сожалению, это неизбежно, считают специалисты.

Эксперты прогнозируют в сентябре резкое подорожание цен на уличную еду в России. Речь идет о любимой миллионами россиян шаурме и другом фастфуде. По мнению знатоков, подорожание неизбежно и будет заметно ощутимо для кошельков россиян.

Причиной такого подорожания называют рост цен на курятину. Так как этот вид мяса является основным ингридиентом для приготовления шаурмы, динамика цен очевидна. Кроме того, остальные ингредиенты тоже подорожают, так что окончательный ценник пока не ясен. Несколько торговых сетей уже анонсировали, что цены на шаурму у них увеличатся примерно на 10–15%.

Кроме того, осенью в России также подорожают и другие продукты питания, средства гигиены, техника, многие гаджеты и автомобили.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что Минпромторг выступил против "честных цен" на прилавках магазинов.