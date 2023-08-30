Любящие фастфуд чайки напали на обедающего мужчину – видео

Пернатым очень хотелось угоститься

В интернет-пространстве есть огромное количество видеороликов из жизни окружающего нас мира. Такой контент пользуется особенной популярностью у любителей социальных сетей. Действительно, наблюдать за выкрутасами зверей и птиц можно вечно.



Так, настоящий фурор в Сети произвел видеоролик с атакой на человека оголодавших чаек. Пернатым очень хотелось угоститься вкусняшкой, и в своем желании они были абсолютно бесцеремонны. Птицы буквально набросились на несчастного мужчину, который отправился на обед.



Молодой человек решил особенно не мудрствовать и закупился фастфудом. На обед он взял аппетитную картошку фри и гамбургер. Все это великолепие мужчина выложил на торпеду в машине. Пролетающие рядом чайки заметили такой богатый стол через лобовое стекло и не смогли пройти мимо.





Оголодавшие птички буквально набросились на несчастного мужчину. Они громко кричали и бились всем телом о стекло. Надо полагать, чайкам, которые промышляют на городских мусорках, хорошо известен вкус фастфуда – он явно им нравится. Мужчина, который отважился на видеосъемку, был весьма удивлен таким поведением птичек. Он от души посмеялся и даже посочувствовал голодным приятельницам.

