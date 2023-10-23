Россиян предупредили о новых проблемах с заграничными турами

Поездки стали значительно дороже

Путевки за границу для россиян нынче выросли в цене почти вполовину. Основной причиной серьезного подорожания специалисты финансовой и туристической отраслей называют рост курса валют. Еще недавно курс составлял около 70 рублей за доллар, а нынче перевалил за сотню.

Это привело к тому, что стуры за границу всего за неделю подорожали на 6-7%. И это не предел. Стоимость продуктов туристической отрасли могла бы сильнее вырасти, если б не снижение номинальной стоимости поездок в валюте, на которое пошли операторы. Правда, помогло это ненадолго.

Однако в связи с таким ростом цен количество поездок за рубеж не уменьшилось. Россияне не желают снижать привычный уровень отдыха. Максимум, на что они готовы пойти в надежде удешевить поездку, это сократить продолжительность тура или взять комнату классом попроще. Кроме того, вырос объем путевок, приобретаемых в кредит. Отдыхающие готовы переплатить, но не отказаться от привычного отдыха вообще.

В основном колебания курса валют повлияли на стомость поездок в Таиланд и Турцию, где контракты с турфирмами, как правило, проводятся в евро, а также в Египет, ОАЭ, Грузию и на Мальдивы, где предпочитают доллары. Например, неделя в Египте сейчас облегчит кошелек примерно на 150 тысяч за двоих, в Турции – от 170 до 200 тысяч.

Ранее писали, что россияне, истосковавшись по зарубежным турпоездкам за время ковидных ограничений и санкций, согласны на отдых в странах, пользующихся сомнительной репутацией.

