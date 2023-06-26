В России набирает популярность автотуризм

Особенно среди молодых людей

Аналитик указали, что в разгар летнего сезона российские путешественники предпочитают ездить на юг на авто. В ходе опроса, в котором приняли участие порядка 100 тысяч человек возрастом от 18 лет со всех регионов страны, выяснилось, что у 77% имеется опыт путешествий на собственном автомобиле.

При этом практически половина опрошенных – 42 процента – предпочитают планировать поездку на юг на личном авто. А 21% даже путешествуют на машине за пределы России.

Чуть меньше опрошенных – 21% – отправляются на автомобиле в другие города, включая столицу и "миллионники". Многие при этом утверждают, что не испытывают никаких опасений и дискомфорта во время дальней дороги.