Цены на отдых в Египет резко рухнули из-за войны в Израиле

Цены на отдых в Египет резко рухнули из-за войны в Израиле
Christophe Gateau/www.globallookpress.com
Но ненадолго

Из-за войны на Ближнем Востоке на отдых в Египте резко упал спрос. Стоимость путевок подешевела на 30%, в период с 12 по 23 октября россияне показывали сильную незаинтересованность в отдыхе на этом направлении.

Впрочем, к 17 октября ситуация в некоторой степени стабилизировалась. В туротрасли уверены, что стоимость туров сильно опустилась из-за конфликта между Израилем и Палестиной.

В агрегаторе подчеркнули, что цены снова начинают понемногу расти. Сейчас Египет является одним из самых популярных направлений – на него приходится 19% от общего объема продаж.

Как подчеркивает neva.today, в период резкого снижения проса путевки из петербургского Пулково в Египет также снизились в стоимости на треть. Однако ныне Египет занимает второе место в списке самых популярных направлений у россиян в заграничном отдыхе. Хотя с 10 октября цены рухнули уже на 35%.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник

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