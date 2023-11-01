Большинство россиян считают сплошным обманом скидки в "черную пятницу" - опрос

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За три года число россиян, считающих откровенным обманом предлагаемые скидки в "черную пятницу", выросло на 25%. Согласно данным недавно проведенного опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения России, только 9% готовы поверить, что речь идет о честном снижении цен.
76% опрошенных уверены, что ноябрьская распродажа – сплошной обман. В 2020 году таких респондентов было только 60 процентов. При этом больше всего уверены в этом люди от 45 лет.
71% опрошенных не намерены скупать товары в "черную пятницу" – лишь каждый десятый планирует такие покупки.
Neva.today уточняет, ссылаясь на данные опроса, что средняя сумма, которую россияне готовы потратить во время "больших скидок", составляет 15,5 тысячи рублей.
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