Самый популярный новогодний продукт у россиян подскочил в цене

А в преддверии Нового года он станет еще дороже

Любимые многими мандарины в России всего за год выросли в цене в общей сложности на 70%. А в преддверии Нового года этот цитрусовый фрукт, вероятнее всего, подскочит в стоимости еще на 5 процентов, пишут в медиа.

Крупнейшие торговые ритейлеры России предупреждают, что в скором времени мандарины вырастут в цене из-за курса рубля, подорожавшей логистики, открыто опасной обстановки на Ближнем Востоке из-за войны в Израиле и Палестине, а также неурожайного периода у поставщиков.

По прогнозам, в этом году в солнечнойАбхазии ожидается сбор урожая на 20 тыс. тонн мандаринов меньше, чем в 2022-м. Скромный сбор ожидается и в Азербайджане.

Изначально спрос на российском рынке планировали удовлетворить за счет поставок из Турции и Ирана. Однако Россельхознадзор забил тревогу на границе после того, как в поставках на 400 тонн обнаружили средиземноморскую плодовую муху и многоядну муху-горбатку.

Ожидается, что поставки будут идти из стран Северной Африки. По словам финансового аналитика Александра Соловьева, в этом сезоне ожидается восстановление урожая в Магрибе. К тому же, открыт автомобильный мост между Россией и Китаем.