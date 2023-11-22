Прямо перед Новым годом: любимое праздничное блюдо россиян подскочило в цене

Прямо перед Новым годом: любимое праздничное блюдо россиян подскочило в цене
Фото: Halyna Chemerys/unsplash.com
Производители все объясняют ростом цен на ингредиенты

В России сильно подорожали торты – цены подскочили в среднем на 20 процентов из-за подорожания ингредиентов, о чем сообщают журналистам производители.

Опрошенные эксперты утверждают, что сильно подскочили в цене молоко со сливками 33-процентной жирности. В среднем цена выросла на 10-15%. Не стоит на месте по расценкам и логистика, которая отражается на конечной стоимости лакомства.

Пока что кондитеры не готовы менять сырье на более дешевые варианты – опасаются снижения качества и вкуса тортов. Теперь "Медовики" с "Наполеонами" стоят порядка 1000 рублей против 700 прежних. И цена будет в дальнейшем расти.

На использование пальмового масла в качестве альтернативы крупнейшие производители пока что не готовы.

Источник: SHOT ✓ Надежный источник

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