Прямо перед Новым годом: любимое праздничное блюдо россиян подскочило в цене

Производители все объясняют ростом цен на ингредиенты

В России сильно подорожали торты – цены подскочили в среднем на 20 процентов из-за подорожания ингредиентов, о чем сообщают журналистам производители.

Опрошенные эксперты утверждают, что сильно подскочили в цене молоко со сливками 33-процентной жирности. В среднем цена выросла на 10-15%. Не стоит на месте по расценкам и логистика, которая отражается на конечной стоимости лакомства.

Пока что кондитеры не готовы менять сырье на более дешевые варианты – опасаются снижения качества и вкуса тортов. Теперь "Медовики" с "Наполеонами" стоят порядка 1000 рублей против 700 прежних. И цена будет в дальнейшем расти.

На использование пальмового масла в качестве альтернативы крупнейшие производители пока что не готовы.