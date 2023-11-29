Взлетели до небес: что происходит с ценами на куриные яйца и кто их накручивает

Кто-то решил оставить россиян без новогоднего стола

Россияне по всем регионам массово жалуются на резко подскочившие до небес цены на куриные яйца. Население поражает – пачка из десятка яиц доходит местами до 200 рублей. Дефицит отсутствует, Минсельхоз намерен с 1 декабря запретить экспорт яиц.

Однако тут рынок решил как следует подзаработать: спекулянты начали резко вывозить яйца за пределы России (за рубежом российская продукция считается более премиальной, чем куриные яйца местных производителей). После этого, пишет "Правда.ру", на прилавках чуть ли не на глазах у россиян полки начали пустеть. В период с января по сентябрь из России было вывезено более 27 тысяч тонн пищевого яйца. Для сравнения – за весь предыдущий год этот показатель был на три тысячи тонн меньше.

В октябре нехватка товара привела к росту цен на 10-15 процентов. Росстат указывает, что с начала 2023 года стоимость подскочила на 30,9%. Производители цинично продолжают нести оправдывающую спекуляции чушь про "сильный рост себестоимости" – это при минимальных затратах. А вот торговые сети уже накручивают цены на целую треть перед Новым годом.

ФАС уже вовсю занимается ситуацией вместе с Минсельхозом. Производители вместе с торговыми сетями нашли гениальное оправдание: все дело в снижающейся "покупательной способности россиян"! Просто немыслимо: повышать цены на яйца, оправдывая это бедностью. Наверное, по логике рынка, упаковка с 10 яйцами под 300 рублей превратит россиян в олигархов.