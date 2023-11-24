Россиян предупредили о подорожании продуктов на оливье

Россиян предупредили о подорожании продуктов на оливье
Pravda Komsomolskaya/www.globallookpress.com
Новогодний салат теперь обойдется недешево

Всего за какой-то год ингредиенты для "Оливье" выросли на 6%. Сильнее всего подскочили в стоимости куриные яйца и морковь, прибавившие в стоимости более чем на 20 процентов. При этом упали цены на майонез и картофель.

Теперь на приготовление классического салата на Новый год придется заплатить до 1200 рублей. Вареная колбаса выросла в цене за год на 6 процентов, горошек – аналогично. Куриные яйца – более чем на 20%. Репчатый лук и морковь подорожали на 12% и 27% соответственно.

В 2023 году ценовая динамика в отношении социально значимых категорий не вышла за предела общих инфляционных процессов, утверждает Минсельхоз.

"Ценовая динамика на рынке продовольствия во многом зависит от баланса спроса и предложения. В этом году наблюдается рост производства ряда ключевых видов продукции. В том числе собрано существенно больше картофеля и овощей открытого грунта по сравнению с показателями 2022 года", – заявили в ведомстве.

Источник: Известия ✓ Надежный источник

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