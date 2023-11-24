Какие продукты подорожают перед Новым годом: полный список для покупок

Подготовили перечень товаров, которыми лучше закупиться заранее

Ежегодно в конце ноября – начале декабря ценники в продуктовых магазинах начинают меняться чуть ли не каждый день. И то, что раньше казалось доступным продуктом, ближе к праздникам бьет по карману. Аналитики прогнозируют, что перед 2024 годом, помимо инфляционных издержек, сезонный спрос добавит 5-7% к цене некоторых товаров. "Утро.ру" составило список, что лучше купить заранее, чтобы подготовиться к празднованию Нового года с наибольшей выгодой.

Полный список продуктов, которые подорожают к Новому году 2024:

1. Красная икра. Несмотря на то, что путина в этом году оказалась успешной, традиционный новогодний деликатес вырастет в цене в большинстве регионов. Поэтому если заметите выгодную акцию – лучше купить пару баночек до ажиотажа.

2. Яйца. Осенью они уже успели прибавить к цене 20%. И в преддверии праздника продукция вовсе может оказаться "золотой". Купите пару десятков к Новому году и положите на хранение в холодильник. Напомним, при температуре до +4 градусов они могут оставаться свежими до 120 дней.

3. Колбасы. Мясо неумолимо растет в стоимости – а оно, несмотря на все ухищрения производителей, является основным компонентом при приготовлении колбасных иделий. После покупки они спокойно пролежат до праздника в холодильнике, даже если возьмете их в конце ноября.

4. Сливочное масло. Оно за последнее время тоже прибавило в цене, и обязательно подорожает к Новому году. Покупаем заранее и храним в морозилке – там продукт спокойно пролежит до 60 дней.

5. Красная рыба. Если планируете порадовать близких этим продуктом, то лучше приобретать все как можно раньше. Производитель ближе к концу года постарается выжать из потребителей все средства на фоне спроса. Выбор делаем в пользу замороженных товаров.

6. Алкоголь. Он обязательно прибавит к цене 10-15%, поэтому готовим запасы заранее.

7. Шоколад. Товар уже успел подорожать, а к Новому году он и вовсе станет деликатесом. Поэтому, если планируете украсить стол конфетами, лучше приобрести их пораньше. Хранить в холодильнике продукт не стоит из-за высокой влажности – лучше сделать выбор в пользу шкафа.

8. Консервы. Также обязательно перед праздником вырастут в цене консервированные овощи, бобовые и рыба – одни из главных компонентов новогодних салатов. Они живут долго и не сильно притязательны к условиям хранения, поэтому их тоже лучше купить заранее.

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