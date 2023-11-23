Три знака зодиака получат предложение руки и сердца под Новый год

Три знака зодиака получат предложение руки и сердца под Новый год
Фото: Victor Lisitsyn/Russian Look/www.globallookpress.com
Свою судьбу встретят и те, кто прежде был одинок

Влияние планет на нашу жизнь неоспоримо, уверена таролог Наталия Серебрянская. И этой зимой именно оно может кардинально изменить жизнь некоторых знаков. В начале декабря Меркурий войдет в созвездие Козерога, открывая стабильный путь к счастью для трех знаков. Этот период будет отмечен увеличением творческой энергии и новыми знакомствами, что создает благоприятные условия для нахождения настоящей любви на всю жизнь.

С середины зимы усилится влияние Рака на личные отношения, благодаря чему представителям этого знака захочется все больше растворяться в любовных чувствах. В это время возможно углубление отношений, предложение руки и сердца, а также радостные события, связанные с рождением детей.

Завершение зимы будет наилучшим временем для нахождения общих интересов и укрепления связи с близкими. Планирование совместных культурных событий, загородных поездок и встреч с друзьями обещает богатую награду в виде укрепления отношений.

Для представителей Тельца наступил благоприятный момент для создания крепкой и счастливой семьи. Тем, кто давно мечтает сделать предложение своему партнеру, судьба подбросит подходящий момент. Также рекомендуется уделять больше внимания близким и друзьям, поскольку звезды предсказывают одиноким Тельцам встречу идеального партнера именно в кругу старых знакомых.

Козерогам судьба сулит звон свадебных колоколов. Даже одиноким представителям этого знака обещана встреча с тем, с кем суждено пройти рука об руку долгие годы. Замужних и женатых представителей знака ожидают теплые и нежные моменты в кругу семьи в этот холодный период.

Ранее сообщалось, какие знаки зодиака ждут масштабные перемены.

Источник: Телепрограмма
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