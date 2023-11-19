Пять признаков обреченных на крах отношений

Пять признаков обреченных на крах отношений
Фото: Alexander Legky/Russian Look/www.globallookpress.com
В любви, как и во всем другом, нет места крайностям

Любовь – прекрасное чувство, которое нам ежедневно транслируют с экранов, книжных страниц и из соцсетей. В вымышленных сериалах герои совершают героические подвиги и идут на жертву ради любимых. Однако следует сразу себе уяснить, что в реальной жизни любовь – это не драма. Вот признаки, которые дадут понять, что с вашими отношениями что-то не так.

В вашей паре слишком "тесно". Партнер окружает вас чрезмерной опекой и буквально душит своей любовью, требуя отказаться от встреч с друзьями, родными, коллегами и уделять ему внимание 24 часа в неделю. Это больная привязанность, в здоровых отношениях есть место свободе.

У вас нет доверия. Если ежедневные проверки мессенджеров и переписок вашего партнера уже стали обыденным делом, а каждое его слово вы ставите под сомнение, есть повод насторожиться.

Эмоциональные качели. Сегодня ваш партнер весел и добродушен, а завтра готов метать в вас молнии и обвинять во всех грехах? Перемены настроения – это нормально, но если эмоциональное состояние человека меняется с регулярной частотой, а все обвинения неизменно летят в вас, это признак больших проблем.

Ранее сообщалось, как складываются отношения после прощения измены.

Источник: Woman.ru
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