Сделайте 1 августа: ритуалы на удачу и любовь в день Осетрового полнолуния

Появится возможность сильно изменить свою жизнь

1 августа – не только первый день последнего месяца лета, но и дата редкого астрономического события. Сегодня ночью россияне смогут засвидетельствовать Осетровое полнолуние. Эксперты утверждают, что этот день станет началом спокойного периода, который продлится до конца месяца. Это событие принесет удачу многим, но чтобы извлечь из него максимальную пользу, необходимо выполнить особые ритуалы.

Специалисты напоминают, что появление Осетровой Луны в небе будет сопровождаться таким явлением, как суперлуние. Это значит, что в первый день всем, кто хочет запустить период изменений в своей жизни, необходимо загадать желание и поставить цели на ближайшее будущее. А тем, кто находится в поисках любви и жаждет удачи, помогут два ритуала.

Ритуал на привлечение удачи

Чтобы удача сопровождала в любых начинаниях, необходимо провести особый ритуал 1 августа. Пройдитесь по квартире со свечой, чтобы вытеснить из нее всю негативную энергию. А когда настанет пик полнолуния, начните размышлять и мечтать о том, чего вам больше всего не хватает. Однако думать о недостающем необходимо лишь с позитивом. Только в таком случае луна поможет все это получить.

Ритуал на любовь

Этот ритуал поможет сохранить чувства, укрепить союз и даже привлечь любовь, но проводить его нужно правильно. После полуночи зажгите и поставьте перед собой две длинные свечи. На листке бумаги запишите свое любовное пожелание, а затем разорвите его на две части и сожгите их в разных свечках. Ритуал должен проводиться в месте, которое освещается лунным светом. Если это судьба, луна обязательно поможет осуществить желаемое.

Ранее "Утро.ру" писало, что на россиян надвигается ретроградная Венера. Непростой период, как уверяют астрологи, продлится до 4 сентября.