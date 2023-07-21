Разводы и денежные потери: на россиян надвигается ретроградная Венера

Разводы и денежные потери: на россиян надвигается ретроградная Венера
Венера. Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Как уберечь себя от невзгод

C 23 июля 2023 года планета Венера входит в ретроградность, что наложит огромный отпечаток на землян. В этот период у людей может быть неприятие себя, проблемы в отношениях с близкими, не стоит в это время начинать новый совместный путь. Будет иллюзия непринятия себя, из-за чего многие захотят измениться.

Этот период продлится до 4 сентября, уверяют астрологи. Именно в это время люди уходят из отношений, подают на развод и заводят любовников и рушат все нажитое. Венера входит в поле черной Луны, что мешает видеть позитив в жизни. Поэтому не стоит заключать браки в этот отрезок времени. 

Венеру издревле считали покровительницей любви, поэтому именно эта планета оказывает сильное воздействие на сферу чувств человека, рассказала в беседе с Пятым каналом эзотерик Аделина Панина.

Кроме того, отметила эзотерик, ретроградная Венера окажет влияние на финансовую и эстетическую сферы землян. В этот период стоит внимательнее относиться к своим расходам. 

Эксперт подчеркнула, что на самом деле планеты не движутся в обратном направлении, несмотря на то, что мы называем это ретроградностью. Это всего лишь оптический обман, который заметен с Земли, так как наша планета тоже не стоит на месте, и создается впечатление обратного движения других небесных тел. Несмотря на это, астрологи уверен, что ретроградность оказывает огромное влияние на жизнь людей. 

Ранее "Утро.ру" сообщало, какие знаки зодиака ждет огромная прибыль в конце июля. 

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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