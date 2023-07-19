Богатство близко: какие знаки зодиака ждет солидная прибыль в конце июля

Деньги будут плыть в руки

Звезды распорядились так, что в июле богатство станет ближе для трех знаков зодиака. Именно в этом месяце их представители придут к финансовой независимости и приумножат свой капитал. Тамара Глоба рассказала, кто же эти счастливчики.

По словам знаменитого астролога, удача в денежных делах настигнет Тельцов, Раков и Скорпионов. Представители первого знака к концу месяца смогут определиться с делом будущего, которое будет приносить им прибыль. При этом им рекомендуется не отказываться от существующей работы, ведь она продолжит приносить им доход.

А вот Ракам повезло больше – к ним деньги будут плыть на протяжении всего июля. Однако представителям этого знака стоит бережно относиться к своим средствам и не тратить их на ерунду. Если деньги будут оставаться, их астролог советует откладывать.

Скорпионы добьются успеха в делах во второй половине месяца. Звезды сулят им изменение взглядов на свою жизнь. Людям, родившимся под этим знаком, захочется постоянно развиваться: браться за новую работу, преуспевать в существующей, заниматься хозяйственными делами и вовлекать себя в интересные проекты.

А для некоторых знаков зодиака июль станет по-настоящему переломным. Ранее "Утро.ру" писало, кого в этом месяце будут преследовать неудачи в разных сферах жизни.