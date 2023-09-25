Пары поделились личным опытом

К сожалению, далеко не всем удается сохранить длительные романтические отношения. Зачастую причиной развода становятся измены партнера. Однако удивительно, если одному человеку не хватает порядочности, чтобы сохранить верность, то другому может доставать силы духа, чтобы простить.

Как складываются отношения после прощения измены? На этот вопрос попробовали ответить пользователи Reddit. Пары в социальной сети поделились личным опытом.

Партеры, простившие предательство, обращали внимание, что провинившиеся вторые половинки зачастую начинали относиться к ним с подозрением. Иными словами, изменщики проецировали свое поведение на своих парней и девушек.

"Она изменила и решила, что я буду изменять со всеми подругами", – пожаловался пользователь Ookimow.

Мужчина подчеркнул, что в итоге отношения все равно рухнули. Однако другие комментаторы рассказали об обратном эффекте. Многие простившие измену люди все равно уже не могли доверять своим партерам.

"Я верила, что смогу оправиться и простить его, стать сильнее", – отметила backandforthlosing.

Впрочем, встречаются и счастливые случаи. Одна из пар рассказала, что после измены пыталась восстановить отношения целый год. Семье удалось победить проблемы – муж и жена счастливы в браке уже 18 лет.

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