Врач раскрыл принципы активного долголетия

После 30 пора задуматься о продолжительности жизни

Каждый человек мечтает прожить долгую, счастливую жизнь и сохранить здоровье до последнего вздоха. В 30-40 лет кажется, что до старости еще очень далеко, однако уже в этом возрасте нужно задумываться о том, как пройдут пожилые годы.



Врач-гериатр Олег Кириллов напомнил, что процессы старения запускаются уже после 30 лет. Именно тогда нужно закладывать базу для активного долголетия. Чем раньше человек задумается об этом, тем дольше он будет оставаться здоровым и пишущим энергией.



Кириллов отметил, что одна из важнейших задач – обезопасить себя от хронических заболеваний. Часто жизнь пожилых людей обрывается из-за таких недугов, как диабет, гипертония, заболевания сердца и легких. Если регулярно проходить медосмотр, болезни будут выявлены на начальных стадиях и их можно будет легко победить.



В пожилом возрасте очень важно проводить время на свежем воздухе. Как минимум полчаса человек в возрасте должен гулять. Также нельзя забывать о физических нагрузках. Простая разминка поможет сохранить здоровье на долгие годы.



А еще важно напрягать не только мышцы, но и заниматься активной мозговой деятельностью. Например, можно разучивать стихи, читать сложную литературу, разгадывать сканворды и так далее. Разумеется, очень важно придерживаться правильного питания. Если выполнять рекомендации медицинских экспертов, жизнь будет бить ключом долгие десятилетия.

