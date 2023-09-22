Этот гарнир снижает холестерин и продлевает молодость

Этот гарнир снижает холестерин и продлевает молодость
Petrov Sergey/www.globallookpress.com
Диетолог рассказал, чем питаться после 50

Гарнир, служащий дополнением к основной еде, может и должен быть полезной пищей. Диетолог Михаил Гинзбург указывает, что таких гарниров у людей не очень много – а те, что есть, надо регулярно готовить и включать в рацион.

Особенно актуален вопрос для тех, кому уже за 50 – обмен веществ замедлен, а встать с утра натощак и сносно продержаться до обеда, как двадцать лет назад, уже не получится. А потому нужно позаботиться о еде, которая снижает уровень холестерина.

Идеальный вариант – гречневая крупа. Она полностью подходит и к мясу, и к рыбе. Она незаменима как источник клетчатки, и медленно усваивается. 

Туда же диетолог отнес и перловку, которая, как и гречка, препятствует развитию диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и замедляет старение организма.

Источник: Вечерняя Москва ✓ Надежный источник

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