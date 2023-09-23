Доктор Мясников назвал самый полезный напиток для иммунитета

Лучшее средство для профилактики простуды осенью

Телетерапевт Александр Мясников поведал о самом полезном напитке для иммунитета, дав рекомендацию тем, кто часто болеет.

В период холодов организм больше всего восприимчив к витающим в воздухе вирусам. Однако бежать в аптеку за витаминами и лекарственными препаратами не стоит, если есть возможность принять профилактические меры.

Теледоктор посоветовал россиянам пить цикорий, который повышает иммунитет, снижает уровень сахара в крови и способствует снижению веса за счет потери лишних килограммов.

Мясников обратил внимание именно на сублимированный цикорий – он содержит массу полезных элементов.



