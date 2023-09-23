Доктор Мясников назвал самый полезный напиток для иммунитета

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Телетерапевт Александр Мясников поведал о самом полезном напитке для иммунитета, дав рекомендацию тем, кто часто болеет.
В период холодов организм больше всего восприимчив к витающим в воздухе вирусам. Однако бежать в аптеку за витаминами и лекарственными препаратами не стоит, если есть возможность принять профилактические меры.
Теледоктор посоветовал россиянам пить цикорий, который повышает иммунитет, снижает уровень сахара в крови и способствует снижению веса за счет потери лишних килограммов.
Мясников обратил внимание именно на сублимированный цикорий – он содержит массу полезных элементов.
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