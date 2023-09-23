Какие продукты не стоит есть осенью

Нутрициолог предостерегла россиян

Как известно, продукты питания оказывают колоссальное влияние на организм человека и его здоровье. При правильном подходе к организации ежедневного меню можно обеспечить себе прекрасную, полную энергии жизнь. В этом вопросе важно обращать внимание на рекомендации специалистов.



Например, осеннее меню должно быть максимально сбалансированным. В этот период люди часто болеют из-за промозглой погоды и общего упадка сил. Некоторые продукты могут усугубить ситуацию и ударить по нашему здоровью. Нутрициолог Вероника Гусакова рассказала, что не стоит есть осенью.



Так, из ежедневного рациона стоит исключить продукты, содержащие много соли. Речь идет о колбасах, сырах и консервах. Также следует сократить потребление сахарного песка – особенно много его в сладких газировках, пакетированных соках и кондитерских изделиях.



Удар по иммунитету наносят алкогольные напитки. Их потребление осенью нужно минимизировать. А еще стоит внимательно относиться к излюбленному россиянами напитку – кофе. Потребление кофеина лучше сократить, так как в больших количествах он негативно влияет на организм.

