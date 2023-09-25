Частые инфаркты у мужчин объяснили низкой зарплатой

Благодарность со стороны руководства может сказаться на состоянии

Канадские исследователи решили более подробно изучить причины инфарктов у мужчин и пришли к выводу, что чаще всего этому способствует длительный стресс, связанный с работой. В таких ситуациях риск заработать сердечную болезнь выше в два раза.

Ученые изучили данные порядка 6,5 тысяч сотрудников в возрасте около 45 лет. Все не имели каких-либо проблем с сердцем в истории болезни.

За испытуемыми наблюдали в течение 18 лет, проводя психологические опросы и изучая состояние организма. И выяснили, что напряжение на работе сильно влияет на работу сердечно-сосудистой системы. Особенно проблемы проявлялись у тех, кто страдал от низкой зарплаты и большой нагрузки.

На повышение уровня стресса, как отметили специалисты, влияли высокие требования, большая рабочая нагрузка, сжатые сроки и обязанности. Риск получить инфаркт усиливался, если человек не получал благодарности за свой труд со стороны руководства – как словестной, так и материальной.

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