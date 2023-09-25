Частые инфаркты у мужчин объяснили низкой зарплатой

Частые инфаркты у мужчин объяснили низкой зарплатой
Фото: freepik.com
продолжениеКакие продукты вызывают прыщи
Благодарность со стороны руководства может сказаться на состоянии

Канадские исследователи решили более подробно изучить причины инфарктов у мужчин и пришли к выводу, что чаще всего этому способствует длительный стресс, связанный с работой. В таких ситуациях риск заработать сердечную болезнь выше в два раза.

Ученые изучили данные порядка 6,5 тысяч сотрудников в возрасте около 45 лет. Все не имели каких-либо проблем с сердцем в истории болезни. 

За испытуемыми наблюдали в течение 18 лет, проводя психологические опросы и изучая состояние организма. И выяснили, что напряжение на работе сильно влияет на работу сердечно-сосудистой системы. Особенно проблемы проявлялись у тех, кто страдал от низкой зарплаты и большой нагрузки. 

На повышение уровня стресса, как отметили специалисты, влияли высокие требования, большая рабочая нагрузка, сжатые сроки и обязанности. Риск получить инфаркт усиливался, если человек не получал благодарности за свой труд со стороны руководства – как словестной, так и материальной.

Ранее доктор Мясников рассказал об опасности большого живота.

Источник: Лента.ру
По теме

Business Insider: авиабомбы России оказались для ПВО США "смертельным вызовом"

Высокотехнологичные ракеты никто не строил для поражения старых бомб

Польша серьезно поплатилась за ненависть к России - СМИ

Варшаву обходят стороной союзники на Западе

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей