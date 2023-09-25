Какие продукты вызывают прыщи

Красоткам стоит пересмотреть свое меню

Всем известна фраза "мы – это то, что мы едим". К сожалению, часто люди безалаберно относятся к продуктам питания, которые оказываются у них на столе. Известный российский врач-дерматолог Наталья Козлова рассказала, какие вкусняшки могут привести к появлению воспаления на коже.



Специалист подчеркнула, что за красотой нужно следить, начиная с тарелки. Чаще всего проблемы с внешним видом объясняются неправильным образом жизни и изобилием вредных продуктов в рационе.



По словам дерматолога, появление прыщей часто провоцируют любимые россиянами сладости. Такие продукты заставляют сальные железы работать в усиленном режиме, что приводит к появлению высыпаний и угревой сыпи.



Так что всевозможные шоколадки и десерты лучше максимально ограничить. Также Козлова советует исключить из своего рациона сладкую газировку, белый хлеб и белый рис. Эти продукты тоже способствуют высыпаниям на лице, так что их нужно потреблять в ограниченном количестве.

