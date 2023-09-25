Какие продукты вызывают прыщи

Какие продукты вызывают прыщи
Фото: www.unsplash.com
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Красоткам стоит пересмотреть свое меню

Всем известна фраза "мы – это то, что мы едим". К сожалению, часто люди безалаберно относятся к продуктам питания, которые оказываются у них на столе. Известный российский врач-дерматолог Наталья Козлова рассказала, какие вкусняшки могут привести к появлению воспаления на коже.

Специалист подчеркнула, что за красотой нужно следить, начиная с тарелки. Чаще всего проблемы с внешним видом объясняются неправильным образом жизни и изобилием вредных продуктов в рационе.

По словам дерматолога, появление прыщей часто провоцируют любимые россиянами сладости. Такие продукты заставляют сальные железы работать в усиленном режиме, что приводит к появлению высыпаний и угревой сыпи.

Так что всевозможные шоколадки и десерты лучше максимально ограничить. Также Козлова советует исключить из своего рациона сладкую газировку, белый хлеб и белый рис. Эти продукты  тоже способствуют высыпаниям на лице, так что их нужно потреблять в ограниченном количестве.

Источник: Аргументы и факты ✓ Надежный источник

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