Доктор Мясников призвал исключить из рациона один продукт

Эксперт дал совет россиянам

Многие россияне стремятся вести здоровый образ жизни. Для сохранения стройной фигуры они готовы упорно тренироваться и соблюдать строгие диеты. К примеру, известный отечественный кардиолог, популяризатор медицины и телеведущей Александр Мясников даже в 70 лет выглядит довольно молодо.

Знаменитый телевизионный врач даже поделился с россиянами секретом успеха. Эксперт рассказал согражданам о правильном питании. По его словам, желающим сохранить фигуру следует исключить из рациона один продукт.

"Отказаться нужно от сладких пирожных", – подчеркнул Александр Мясников.

По его словам, трансжиры просят людям лишь вред. При этом эксперт отметил, что под правильным питание понимается отнюдь не только низкокалорийная пища. ПО его словам, диета должна быть взвешенной и включать в себя разные элементы.

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